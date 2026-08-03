पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, भारत के प्यार को लेकर हुए इमोशनल

Brett Lee On Preity Zinta dating rumors: दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बॉलर ब्रेट ली (Brett Lee) इन दिनों सुर्खियों में हैं। भारत में उन्हें लोगों ने खूब प्यार दिया है और उन्होंने दिवंगत आशा भोसले के लिए एक म्यूजिक एल्बम में भी काम किया था। इस वजह से कह सकते हैं कि उनका बॉलीवुड से भी गहरा नाता रहा है। अब एक बार फिर वह मुंबई पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अपनी 30 साल पुरानी उन हसीन यादों को ताजा किया, जब वह महज एक टीनएजर के रूप में अपने कंधे पर क्रिकेट किट टांगे मुंबई की सड़कों पर ऑटो-रिक्शा में घूमा करते थे। उन्होंने मुंबई के मॉनसून, यहां के लोगों और अपनी लाइफ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर कीं। साथ ही उन्होंने प्रीति जिंटा संग अफेयर की खबरों पर भी चुप्पी तोड़ी है।