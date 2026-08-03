Lock Upp में फिनाले से एक कदम पहले श्रेया कालरा ने पलटा पूरा खेल, मेकर्स की फेवरेट को आउट करके बदल दी स्क्रिप्ट?

Shreya Kalra Shocked Everyone By Eliminating Shivangi Joshi: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। हालिया एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने न सिर्फ घरवालों को बल्कि दर्शकों को भी हैरान कर दिया। शो की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा को एक ऐसे प्रतियोगी को बाहर करने का अधिकार मिला जो खतरे के दायरे में था। सभी को उम्मीद थी कि वो योगेश रावत या आकांक्षा चमोला में से किसी एक का नाम लेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे खेल का समीकरण बदल दिया।