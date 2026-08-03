Lock Upp में फिनाले से एक कदम पहले श्रेया कालरा ने पलटा पूरा खेल, मेकर्स की फेवरेट को आउट करके बदल दी स्क्रिप्ट?

श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी को किया आउट ( फोटो सोर्स- Instagram/Netflix)
Shreya Kalra Shocked Everyone By Eliminating Shivangi Joshi: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। हालिया एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने न सिर्फ घरवालों को बल्कि दर्शकों को भी हैरान कर दिया। शो की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा को एक ऐसे प्रतियोगी को बाहर करने का अधिकार मिला जो खतरे के दायरे में था। सभी को उम्मीद थी कि वो योगेश रावत या आकांक्षा चमोला में से किसी एक का नाम लेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे खेल का समीकरण बदल दिया।
श्रेया ने टीवी अभिनेत्री शिवांगी जोशी को शो से बाहर करने का फैसला सुनाया। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि कुछ समय पहले तक शिवांगी फिनाले में जगह बनाने की मजबूत दावेदार मानी जा रही थीं। उनकी लोकप्रियता और बड़े फैनबेस को देखते हुए दर्शकों का मानना था कि वह ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदारों में शामिल हैं।
शिवांगी के एविक्शन के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने श्रेया की रणनीति की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी को बाहर कर गेम को पूरी तरह बदल दिया। लोगों का मानना है कि यह फैसला शो के सबसे चतुर गेमप्ले में से एक साबित हो सकता है।
कुछ दर्शकों ने यह भी लिखा कि उन्हें लगा था श्रेया पुराने विवादों को देखते हुए योगेश को बाहर करेंगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अलग चाल चलकर पूरे खेल की दिशा बदल दी। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में इस फैसले को "गेम चेंजर" बताया जा रहा है।
शिवांगी जोशी के बाहर होने के बाद भी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसकी वजह उन रिपोर्ट्स को माना जा रहा है जिनमें दावा किया गया है कि शो की विजेता शिवांगी जोशी ही बनने वाली हैं। ऐसे में दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वह बाहर हो चुकी हैं तो फिर ट्रॉफी तक कैसे पहुंचेंगी?
इसी वजह से सोशल मीडिया पर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि फिनाले से पहले शो में कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। कई फैंस का मानना है कि मेकर्स कहानी में नया मोड़ लाकर शिवांगी की वापसी करा सकते हैं। हालांकि, अभी तक इस तरह की किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिवांगी जोशी सीजन की विनर बन सकती हैं, जबकि श्रेया कालरा रनर-अप रहेंगी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि फिनाले की दौड़ में पहले से जगह बना चुके हर्षद चोपड़ा टॉप-5 में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि ये सभी दावे फिलहाल केवल चर्चाओं और रिपोर्ट्स तक सीमित हैं।
'लॉक अप 2' का फिनाले अब बेहद करीब है और ऐसे में हर नया एपिसोड दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। शिवांगी जोशी का एविक्शन, श्रेया कालरा का चौंकाने वाला फैसला और विजेता को लेकर उड़ रही अफवाहों ने शो को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स वाकई कोई बड़ा ट्विस्ट लाते हैं या फिर दर्शकों को फिनाले तक इंतजार करना पड़ेगा।
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