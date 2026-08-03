‘लॉक अप 2’ को मिला अपना पहला फाइनलिस्ट! हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी में हुआ मुकाबला, रोती दिखी एक्ट्रेस

हर्षद के फाइनलिस्ट बनने के बाद बाहर आकर शिवांगी फूट-फूटकर रोने लगीं थी। लेकिन असली ड्रामा तो अभी हुआ जब जेलर रितेश देशमुख ने खुलासा किया कि श्रेया कालरा को मिले स्पेशल एडवांटेज के तहत उनके पास एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करने की पावर है। श्रेया ने सभी की दलीलें सुनने के बाद शिवांगी जोशी को एलिमिनेशन के लिए चुन लिया, जिससे पूरा घर सन्न रह गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवांगी सच में शो से बेघर हो चुकी हैं या आगे कोई नया ट्विस्ट आने वाला है, इसका खुलासा अगले एपिसोड में होगा। यह शो नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार को छोड़कर हर दिन रात 8 बजे स्ट्रीम होता है।