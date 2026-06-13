Bharat Bhhagya Viddhaata Box Office Collection: कंगना रनौत के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, अपनी ही फिल्मों को नहीं दे पाईं मात

सबसे हैरानी की बात यह है कि ये फिल्म कंगना की पिछली फ्लॉप फिल्मों से भी कमजोर शुरुआत करने वाली फिल्म बन गई है। साल 2025 में रिलीज हुई 'इमरजेंसी' ने पहले दिन करीब 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं 2023 में आई 'तेजस' ने भी ओपनिंग डे पर लगभग 1.25 करोड़ रुपये जुटाए थे। ऐसे में 'भारत भाग्य विधाता' का शुरुआती कलेक्शन इन दोनों फिल्मों से नीचे रहा।