Shraddha Kapoor फिर करना चाहती है आदित्य के साथ काम, ‘Aashiqui 2’ को दोबारा रिलीज करने की उठाई मांग, वायरल

बता दें, श्रद्धा के इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की मांग और तेज हो गई है और फैंस चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स जल्द से जल्द इस क्लासिक फिल्म को या तो थिएटर में दोबारा रिलीज करें या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएं ताकि नई पीढ़ी भी इस प्रेम कहानी का हिस्सा बन सके। 'आशिकी 2' सिर्फ एक फिल्म नहीं है ये एक पूरे दौर की इमोशन है जो आज भी लाखों दिलों में उतनी ही ताजा है जितनी 2013 में थी और अब जब खुद श्रद्धा कपूर इसे दोबारा बड़े पर्दे पर देखना चाहती हैं, तो फैंस की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।