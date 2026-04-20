61 के आमिर की पत्नी बनेंगी 22 साल छोटी श्रद्धा कपूर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फिल्म में आ सकती हैं नजर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में श्रद्धा कपूर को अशनीर ग्रोवर की पत्नी का किरदार निभाने के लिए चुना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का निर्देशन राहुल मोदी करने वाले हैं। राहुल मोदी कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड हैं। अक्सर दोनों की वीडियो वायरल होती रहती है , अब इस जोड़ी का एक साथ काम करना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। हालांकि, अभी तक मेकर्स या कलाकारों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चर्चा है कि श्रद्धा इस रोल के लिए काफी उत्साहित हैं।