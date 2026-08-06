IAS तुकाराम मुंडे ने 29 FDA अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा- काम नहीं सही लग रहा तो इस्तीफा देकर घर जाओ

IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त और वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने उनके खिलाफ शिकायत करने वाले 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को सरकार के नियमों के अनुसार काम नहीं करना है तो वह इस्तीफा देकर जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र एफडीए ने 25 मई से 31 जुलाई तक 3,137 होटलों, रेस्तरां, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया तथा 55.72 करोड़ रुपये के असुरक्षित खाद्य पदार्थों को जब्त या नष्ट किया। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एडीएफ ने 165 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए।