महाराष्ट्र में ‘एनालॉग पनीर’ पर बैन, उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं, विक्रेताओं या प्रतिष्ठानों को अपराध की गंभीरता के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत 6 महीने तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि असुरक्षित खाद्य पदार्थ खाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो कानून में आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।