फ्रेंडशिप डे पर मिला मौत का धोखा! जिस पर लुटाया प्यार, उसी ने 9 मिनट में छीन ली 29 साल की आशी की सांसें

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शादी के लिए लगातार दबाव बनाए जाने और पुलिस में दर्ज शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर एक युवक ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की कन्हान नदी में धक्का देकर हत्या कर दी। पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उसे 11 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।