30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मीरा-भायंदर: मां को बचाने दौड़ा 24 वर्षीय बेटा, पिता के हमले में चली गई जान, सगाई में जाने पर छिड़ा था विवाद

Mira Bhayandar crime news: ठाणे के मीरा-भायंदर में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी पर हमला करने की कोशिश में 24 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। मां को बचाने के दौरान पिता का वार बेटे को लग गया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jul 30, 2026

Bhayandar father kills son

सगाई में जाने को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा, छुड़ाने गए बेटे की मौत (AI Image)

Maharashtra father kills son news: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा-भायंदर शहर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। उत्तन सागरी पुलिस थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी मां की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पिता के हमले का शिकार हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

सगाई समारोह में जाने की बात पर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, परिवार के एक रिश्तेदार के सगाई समारोह में जाने को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हुई। मामूली विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि गुस्से में पति ने घर में मौजूद धारदार चीज से पत्नी पर हमला करने की कोशिश की।

मां को बचाने के लिए बीच में आया बेटा, जान चली गई

पिता के आक्रामक रवैये को देखकर 24 वर्षीय बेटा तुरंत अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आ गया। इसी दौरान पिता का वार बेटे को लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

पिता गिरफ्तार, तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

घटना की सूचना मिलते ही उत्तन सागरी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

भायंदर पश्चिम विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) कन्हैया थोरात ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह वारदात पारिवारिक विवाद के दौरान हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन और तकनीकी जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, घटना से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

नूंह में ‘जिंदा समाधि’ स्टंट के दौरान युवक की मौत, 3 दिन बाद गड्ढे से निकाली गई लाश, प्रशासन बोला- अनुमति नहीं ली थी

ये भी पढ़ें
Haryana Stunt Death

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jul 2026 01:10 pm

Published on:

30 Jul 2026 01:02 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मीरा-भायंदर: मां को बचाने दौड़ा 24 वर्षीय बेटा, पिता के हमले में चली गई जान, सगाई में जाने पर छिड़ा था विवाद

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

लारा दत्ता का ‘मॉडर्न’ कैकेयी लुक देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, ‘Ramayana’ ट्रेलर पर बंटी राय, यूजर्स बोले- ‘ये त्रेता युग है या 2026?’

Ramayana Trailer
मनोरंजन

‘गटर छाप, सड़क छाप’ वाले बयान पर अभी भी चुप नहीं हैं कंगना रनौत, जानिए अब क्या कहा

Kangana Ranaut trolled after Gen Z Generation Gutter Controversy dig on CJP spokesperson Saurav Das
बॉलीवुड

Lock Upp 2 में हर्षद-शिवांगी की बढ़ती नजदीकियों पर अर्जुन बिजलानी का बड़ा बयान, दिया रियलिटी चेक

Lock upp 2 arjun bijlani reality check harshad chopda shivangi joshi love angle show outside
मनोरंजन

‘धमकी मिली, खाना-पीना तक छूट गया…’: अभिजीत दीपके की घर वापसी पर छलका पिता का दर्द, बोले- नौकरी कुर्बान कर दी

Abhijeet Dipke not join politics
मुंबई

‘मेनोपॉज’ वाले बयान पर भड़कीं गौहर खान, तो अवेज दरबार आए सामने निखिल चिनप्पा को सुनाई खरी खोटी, जानें पूरा मामला

Gauahar khan and awez darbar slam nikhil chinapa over menopause remark alliance show
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.