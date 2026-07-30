मीरा-भायंदर: मां को बचाने दौड़ा 24 वर्षीय बेटा, पिता के हमले में चली गई जान, सगाई में जाने पर छिड़ा था विवाद

Maharashtra father kills son news: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा-भायंदर शहर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। उत्तन सागरी पुलिस थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी मां की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पिता के हमले का शिकार हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।