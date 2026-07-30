लारा दत्ता का ‘मॉडर्न’ कैकेयी लुक देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, ‘Ramayana’ ट्रेलर पर बंटी राय, यूजर्स बोले- ‘ये त्रेता युग है या 2026?’

ट्रेलर सामने आने के बाद X पर लारा दत्ता का लुक चर्चा का विषय बन गया। एक यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे कैकेयी अपने मौजूदा वॉर्डरोब में ही फिल्म के सेट पर पहुंच गई हों। एक अन्य यूजर ने लिखा, "मॉडर्न साड़ी, सैलून जैसी हेयरस्टाइल ये त्रेता युग है या 2026?" तो वहीं एक अन्य ने टिप्पणी की कि महिलाओं की स्टाइलिंग जरूरत से ज्यादा आधुनिक दिखाई गई है। कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे किसी टीवी सीरियल का दृश्य देख रहे हैं। इसके साथ ही, किरदार शूर्पणखा जो रकूल प्रीत बनी है उन्हे भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है।