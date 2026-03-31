मैं मर सकती थी! ‘अंदाज’ के सेट पर लारा दत्ता के साथ हुआ था कुछ ऐसा भयानक हादसा, बयां किया डर

साल 2003 में अपनी पहली फिल्म 'अंदाज' की शूटिंग के दौरान लारा दत्ता को एक डांस सीक्वेंस के लिए समंदर में जाना था, इस पर लारा ने बताया, " मै मर सकती थी, उस समय मुझे तैरना नहीं आता था। वो लेदर का एक भारी जैकेट पहनकर पानी में गईं, जिससे लारा पूरी तरह डूबने लगीं। उस वक्त अक्षय कुमार, जो साथ में शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने तुरंत उन्हें बचाया और किनारे लाया। इस हादसे के बाद लारा को हाइपोथर्मिक शॉक होने पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और शूटिंग बीच में ही रोक दी गई।