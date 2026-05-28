गिप्पी ग्रेवाल की ‘Carry On Jatta 4’ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला, बढ़ीं मुश्किलें

बता दें, ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अभय आहूजा के सामने आया। इसके बाद रिलायंस की ओर से सीनियर वकील ने कहा कि उन्हें डर है कि विवाद सुलझने से पहले फिल्म से जुड़े थर्ड-पार्टी राइट्स बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने रिलायंस को अपनी फाइलिंग में जरूरी सुधार करने की अनुमती भी दी और आगे की राहत के लिए वेकेशन कोर्ट जाने को कहा।