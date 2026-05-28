एंटी ड्रग्स कैंपेन के बीच हनी सिंह का छलका दर्द, बोले- ‘मैं ड्रग्स की लत में डूब चुका था’

Honey Singh Bipolar-Disorder: मशहूर रैपर और सिंगर हनी सिंह इन दिनों अपने हालिया पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में हैं, जिमसें उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर से लेकर उस टाइम की बात भी की है जब वो खुद को भगवान समझने लगे थे। इस पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर इस बारे में भी बात की कि टाइम वो भी था जब उनकी गिनती उस दौर के सबसे बड़े म्यूजिक स्टार्स में होती थी और उनके पास अथाह पैसा, नाम-शोहरत सब था, लेकिन सुकून नहीं था। आइए जानते हैं हनी सिंह ने और क्या-क्या कहा…