Bipolar Disorder : बाइपोलर डिसऑर्डर की जंग में हनी सिंह के बाल उड़ गए थे! मनोचिकित्सक से जानिए इस बीमारी के शुरूआती लक्षण

Honey Singh Bipolar Disorder: मशहूर रैपर और सिंगर हनी सिंह ने हाल ही में "एबीटॉक्स" के साथ पॉडकास्ट में बताया है कि जब वो बाइपोलर डिसऑर्डर (Bipolar Disorder) से जूझ रहे थे, तब उनके बाल झड़ गए थे। पत्रिका की खास बातचीत में जयपुर के मनोचिकित्सक डॉक्टर आदित्य सोनी ( MD, Psychiatrist) ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर केवल मूड स्विंग्स होना नहीं है, बल्कि यह दिमाग से जुड़ी एक गंभीर स्थिति है।