Heat Headache Symptoms: धूप से आते ही सिर में होने वाले तेज दर्द की वजह कहीं हीट हेडेक तो नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट से जानें बचाव के तरीके

Heat Headache Treatment: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से सिर्फ त्वचा ही नहीं झुलसती, बल्कि इसका सीधा असर हमारे दिमाग और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) पर भी पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जैसे ही धूप से घर या ऑफिस के अंदर आते हैं, उनके सिर में असहनीय और तेज दर्द होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यह सामान्य सिरदर्द नहीं, बल्कि हीट हेडेक (Heat Headache) हो सकता है।