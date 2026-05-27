AC Side Effects: एसी के कारण होने वाली सूखी खांसी से कैसे बचें, पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताया कितने पर सेट करें तापमान

डॉ. सतीश के अनुसार "एसी कमरे को ठंडा करने के साथ-साथ हवा में मौजूद पूरी नमी (Humidity) को सोख लेता है। जब आप लंबे समय तक ऐसे ठंडे और शुष्क (Dry) माहौल में बैठते हैं, तो सांस लेते समय आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट (श्वसन नली) की अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन (नमी वाली परत) पूरी तरह सूख जाती है।" यह म्यूकस परत असल में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है जो बैक्टीरिया और धूल-कणों को फेफड़ों तक जाने से रोकती है। इसके सूखते ही गले में कड़ापन आता है, जिससे तेज सूखी खांसी और निगलने में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है।