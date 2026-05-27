ज्यादा उठक-बैठक के बाद सूजन और डार्क यूरिन हो सकते हैं Kidney Injury के संकेत, नेफ्रोलॉजिस्ट से जानें लक्षण

डॉक्टर के अनुसार, जब हमारी मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, तो वे अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं। मेडिकल भाषा में इसको रबडोमायोलिसिस (Rhabdomyolysis) कहा जाता है। मांसपेशियों के इस तरह टूटने से उनके अंदर से एक खास तरह का प्रोटीन और जहरीले केमिकल निकलने लगते हैं। यह प्रोटीन खून के रास्ते जब किडनी तक पहुंचता है, तो किडनी के बारीक फिल्टर इसे छान नहीं पाते और वे पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। इसके कारण किडनी शरीर के गंदे पानी और टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती और धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है।