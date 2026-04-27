घरेलू नुस्खे बढ़ा सकते हैं कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानिए कौन-सा फायदेमंद और कौन करता है नुकसान

Home Remedies Safe or Unsafe: भारत में घरेलू नुस्खे (Home Remedies) हर घर का हिस्सा होते हैं। छोटी-मोटी परेशानी हो तो लोग तुरंत दादी-नानी के बताए उपाय अपनाने लगते हैं। लेकिन क्या हर घरेलू नुस्खा सच में सुरक्षित और फायदेमंद होता है? इसका जवाब है नहीं। हैदराबाद के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट Dr Arrjun Sankaran ने बताया है कि कुछ देसी नुस्खे जहां फायदेमंद हैं, वहीं कुछ आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं।