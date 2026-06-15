Nosebleed Causes: नाक से बार-बार खून आना सिर्फ गर्मी की वजह नहीं! cleveland Clinic से जानिए इसके पीछे छिपे 7 कारण

Nosebleed Reasons: Nosebleed Reasons: गर्मी के दिनों में अगर अचानक नाक से खून निकल आए, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं शरीर में गर्मी बढ़ गई होगी। लेकिन क्या हर बार नाक से खून आने की वजह सिर्फ गर्म मौसम ही होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी-कभी नाक से खून आना एक सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे तो इसके पीछे कुछ दूसरी वजहें भी हो सकती हैं।