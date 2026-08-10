Infant Acid Reflux: दूध पीने के बाद बार-बार उल्टी करता है बच्चा? इन्फेंट एसिड रिफ्लक्स हो सकता है वजह, मेयो क्लिनिक से जानें कब चिंता की जरूरत

दूध पीने के बाद बार-बार उल्टी क्यों करता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Infant Acid Reflux Symptoms: माता-पिता बनने की खुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही ढेरों जिम्मेदारियां और छोटी-छोटी चिंताएं भी आ जाती हैं। अक्सर नए माता-पिता इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनका छोटा बच्चा दूध पीने के तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद उल्टी कर देता है या मुंह से दूध बाहर निकाल देता है। कई बार कपड़े बदलते-बदलते माता-पिता थक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं बच्चे के पेट में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, छोटे बच्चों का दूध बाहर निकालना बहुत ही आम बात है। मेडिकल भाषा में इसे इन्फेंट एसिड रिफ्लक्स (Infant Acid Reflux) या साधारण भाषा में दूध का पलटना कहा जाता है। आइए जानते हैं कि बच्चों में यह समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और किस स्थिति में डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब बच्चा दूध पीता है, तो दूध उसकी भोजन नली (Esophagus) से होकर पेट में जाता है। हमारे पेट और भोजन नली के बीच में एक छोटा सा मांसपेशियों का वॉल्व (Valve) होता है, जो दूध के पेट में जाने के बाद बंद हो जाता है ताकि पेट की चीजें या एसिड वापस ऊपर मुंह की तरफ न आ सकें। छोटे बच्चों में यह वॉल्व अभी पूरी तरह से विकसित या मजबूत नहीं हुआ होता है। इसी वजह से जब बच्चे का पेट भर जाता है या वह लेटा हुआ होता है, तो पेट में मौजूद दूध आसानी से वापस ऊपर की ओर आ जाता है और बच्चा मुंह से दूध निकाल देता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, स्वस्थ और सामान्य बच्चों में यह प्रक्रिया दिन में कई बार होना पूरी तरह से नॉर्मल है, बशर्ते बच्चा खुश दिखे और उसका वजन सही बढ़ रहा हो।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, 14 महीने की उम्र तक ज्यादातर बच्चों में रिफ्लक्स की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है क्योंकि उनके पेट का वॉल्व मजबूत हो जाता है और वे बैठना शुरू कर देते हैं।
1. सामान्य रिफ्लक्स (Spitting Up)- अगर बच्चा दूध निकालने के बाद भी हंस रहा है, आराम से खेल रहा है, सही से सो रहा है और हर महीने उसका वजन सामान्य रूप से बढ़ रहा है, तो इसे हैप्पी स्पिटर (Happy Spitter) कहते हैं। इसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं होती।
2. गंभीर रिफ्लक्स या GERD- अगर रिफ्लक्स की वजह से बच्चे को दर्द हो रहा हो, उसका वजन न बढ़ रहा हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो इसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) कहा जा सकता है, जिसके लिए डॉक्टरी इलाज जरूरी है।
मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक दोनों ही सलाह देते हैं कि अगर आपके बच्चे में नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrician) से संपर्क करें;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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