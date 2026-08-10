Infant Acid Reflux: दूध पीने के बाद बार-बार उल्टी करता है बच्चा? इन्फेंट एसिड रिफ्लक्स हो सकता है वजह, मेयो क्लिनिक से जानें कब चिंता की जरूरत

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब बच्चा दूध पीता है, तो दूध उसकी भोजन नली (Esophagus) से होकर पेट में जाता है। हमारे पेट और भोजन नली के बीच में एक छोटा सा मांसपेशियों का वॉल्व (Valve) होता है, जो दूध के पेट में जाने के बाद बंद हो जाता है ताकि पेट की चीजें या एसिड वापस ऊपर मुंह की तरफ न आ सकें। छोटे बच्चों में यह वॉल्व अभी पूरी तरह से विकसित या मजबूत नहीं हुआ होता है। इसी वजह से जब बच्चे का पेट भर जाता है या वह लेटा हुआ होता है, तो पेट में मौजूद दूध आसानी से वापस ऊपर की ओर आ जाता है और बच्चा मुंह से दूध निकाल देता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, स्वस्थ और सामान्य बच्चों में यह प्रक्रिया दिन में कई बार होना पूरी तरह से नॉर्मल है, बशर्ते बच्चा खुश दिखे और उसका वजन सही बढ़ रहा हो।