कैंसर का रिस्क कम करने के लिए आजमाएं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के ये 5 टिप्स

Cancer Risk Prevention: अक्सर लोग सोचते हैं कि कैंसर होना बदकिस्मती की बात है। पर, सच यह है कि हमारी रोज की आदतें (Habits) इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। कोई भी जूस या पाउडर आपको रातों-रात कैंसर से नहीं बचा सकता। इसके लिए आपको वो रास्ता चुनना होगा जो बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बताया है।