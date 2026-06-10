Blood Donation: रक्तदान कितने तरह का होता है? कौन कर सकता है? जानिए Mayo Clinic और WHO की गाइडलाइंस

Blood Donation: दुनिया में लाखों लोगों को एक्सीडेंट, ऑपरेशन या बीमारियों के इलाज के लिए खून की जरूरत पड़ती है। खून का कोई दूसरा विकल्प या फैक्ट्री नहीं होती, इसे सिर्फ एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। इसलिए आपका एक बार का रक्तदान किसी की जान बचा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि रक्तदान कितने प्रकार होता है? कौन रक्तदान कर सकता है और कौन नहीं इसके अलावा रतक्दान से पहले की तैयारी इन सभी सवालों के जवाब जानिए मेयो क्लिनिक और WHO की गाइडलाइंस से।