Hot Flashes: बिना बुखार शरीर का ऊपरी हिस्सा लगता है गरम और आता है पसीना? ये हो सकता है कारण

यह सबसे ज्यादा शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे चेहरे, गर्दन और छाती पर महसूस होता है। जब ऐसा होता है, तो दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, चेहरा तमतमा जाता है और अचानक पसीना आ जाता है। जब यही चीज रात में सोते समय होती है, तो इसे नाइट स्वेट्स यानी रात का पसीना भी कहते हैं, जिससे कई बार हड़बड़ा कर नींद तक खुल जाती है। मेयो क्लिनिक में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, ज्यादातर लोगों को रोजाना हॉट फ्लैशेस होते हैं। एक हॉट फ्लैश 1 से 5 मिनट तक रह सकता है।