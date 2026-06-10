कर्नाटक में 3 साल में दोगुने से ज्यादा हुए HIV मामले, 26-35 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा संक्रमण

KSAPS के अनुसार, MSM समुदाय के बीच चलाए जा रहे टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम (IP) के तहत पंजीकृत लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। 2023-24 में जहां 44,581 लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे, वहीं 2024-25 में यह संख्या 62,664 और 2025-26 में 66,606 हो गई। इनमें सबसे ज्यादा लोग 26 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर 18 से 25 वर्ष के युवा हैं।