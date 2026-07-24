200 से ज्यादा HPV Types में कौन-से हैं सबसे घातक, American Cancer Society से जानें कौनसे हाई रिस्क प्रकार बढ़ा सकते हैं कैंसर का खतरा

High Risk HPV Types In Hindi: HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमावायरस इतना आम वायरस है कि किसी को पता भी नहीं चलता और यह उसके शरीर में चुपचाप पैर पसार लेता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की मानें तो HPV कोई एक-दो तरह का नहीं होता, बल्कि इसके 200 से भी ज्यादा अलग-अलग रूप (Types) होते हैं! अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर तो बहुत मामूली होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के अनुसार, HPV के 12 ऐसे प्रकार (Types) हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं जैसे HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 और 59। लेकिन इनमें से भी दो नाम HPV 16 और HPV 18 सबसे ज्यादा जहरीले हैं, क्योंकि HPV से होने वाले ज्यादातर कैंसर के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ होता है।