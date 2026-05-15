भारत में Cervical Cancer से हर साल 80,000 मौतें, फिर भी सिर्फ 2% महिलाएं कराती हैं स्क्रीनिंग, जानें क्या है बचाव का रास्ता

भारत सरकार ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (National Immunization Program) के तहत ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत शुरुआती चरण में 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 'ग्लोबल प्रिवेंशन टारगेट' के तालमेल में भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक 15 वर्ष की आयु की 90% लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, 30 और 45 वर्ष की आयु में कम से कम 70% महिलाओं की उच्च-सटीक स्क्रीनिंग (जांच) करना, और कैंसर से पीड़ित 90% मरीजों को समय पर सही इलाज मुहैया कराना है। विशेषज्ञों के अनुसार, देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और इस लक्षित अभियान की मदद से आगामी दशकों में देश से इस घातक कैंसर के बोझ को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।