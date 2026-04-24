मुफ्त वैक्सीन से मिलेगा कैंसर से बचाव, जानिए कौन हैं पात्र और कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

टीका लगाने के लिए 30 नवंबर 2010 से 30 मई 2012 के बीच जन्मी किशोरियां पात्र हैं। इसके तहत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को यह टीका लगाया जा रहा है। समय पर लगाया गया यह छोटा-सा टीका भविष्य में बड़े रोग से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जिले में अंता, अटरू, बारां, छबड़ा, छीपाबड़ौद, किशनगंज, मांगरोल और शाहाबाद ब्लॉकों के सीएचसी व उपजिला अस्पताल समेत 22 टीकाकरण साइट चिन्हित कर वहां नियमित सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।