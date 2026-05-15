जब 2016 में Hantavirus ने भारतीय महिला को लिया था चपेट में, सामान्य बुखार और ये थे लक्षण

Hantavirus Pulmonary Syndrome: हाल ही में सामने आए हंता वायरस (Hantavirus outbreak) ने दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच भारत का एक पुराना लेकिन बेहद चौंकाने वाला मामला फिर चर्चा में है। साल 2016 में Holy Family Hospital के डॉक्टरों ने एक ऐसी महिला का केस रिपोर्ट किया था, जिसने बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद अचानक गंभीर बीमारी का सामना किया। यह मामला Indian Journal of Critical Care Medicine में प्रकाशित हुआ था।