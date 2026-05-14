तेजी से बढ़ता वजन बन सकता है कैंसर की वजह, रिसर्च में खुलासा

Obesity and Cancer Risk: आजकल मोटापा सिर्फ शरीर की बनावट बिगाड़ने वाली समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों की बड़ी वजह बनता जा रहा है। नई रिसर्च में पता चला है कि जो लोग युवावस्था से लेकर 60 साल की उम्र तक तेजी से वजन बढ़ाते हैं, उनमें कई तरह के कैंसर का खतरा काफी ज्यादा हो सकता है। यह रिसर्च Lund University के वैज्ञानिकों ने की है, जिसे European Congress on Obesity 2026 में पेश किया गया।