Fatty Liver के ये 7 शुरुआती संकेत अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। खराब खानपान, बढ़ता वजन, डायबिटीज और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि शुरुआती चरण में फैटी लिवर अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता, इसलिए कई लोगों को तब पता चलता है जब बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है।