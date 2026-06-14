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NHS और USPSTF की गाइडलाइन: 20 से 60 साल तक किस उम्र में कौन-सा हेल्थ टेस्ट है सबसे जरूरी? जानिए

Preventive Health Checkup: 20, 30, 40, 50 और 60 साल की उम्र में कौन-से हेल्थ टेस्ट सबसे जरूरी हैं? NHS, MedlinePlus और USPSTF की गाइडलाइन के आधार पर जानिए उम्र के हिसाब से जरूरी हेल्थ स्क्रीनिंग।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 14, 2026

Health Screening by Age Preventive Health Checkup NHS Health Check

हेल्थ टेस्ट को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Health Screening by Age: अक्सर लोग तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब कोई बीमारी या लक्षण सामने आ जाता है। लेकिन कई गंभीर बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और कुछ तरह के कैंसर शुरुआती चरण में कोई संकेत नहीं देते। यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ नियमित हेल्थ स्क्रीनिंग पर जोर देते हैं।

MedlinePlus, NHS और U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) की गाइडलाइन बताती हैं कि अलग-अलग उम्र में अलग तरह के हेल्थ टेस्ट जरूरी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि 20 से 60 साल तक किन जांचों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

20 से 29 साल: स्वास्थ्य की नींव मजबूत करने का समय

इस उम्र में ज्यादातर लोग खुद को पूरी तरह स्वस्थ मानते हैं, लेकिन यही समय है जब भविष्य की बीमारियों को रोकने की शुरुआत की जा सकती है।

  • वजन और BMI की जांच
  • मानसिक स्वास्थ्य का आकलन
  • यौन स्वास्थ्य और STI स्क्रीनिंग (जरूरत के अनुसार)
  • महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग (निर्धारित उम्र के बाद)

30 से 39 साल: छिपे जोखिमों को पहचानने की उम्र

30 की उम्र के बाद जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का खतरा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। इस उम्र में इन जांचों पर ध्यान देना चाहिए:

  • ब्लड प्रेशर
  • ब्लड शुगर टेस्ट
  • कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल
  • मोटापे का मूल्यांकन
  • परिवार में बीमारी का इतिहास होने पर अतिरिक्त स्क्रीनिंग

अगर परिवार में हार्ट डिजीज या डायबिटीज का इतिहास है, तो डॉक्टर जल्दी जांच की सलाह दे सकते हैं।

40 से 49 साल: हार्ट और मेटाबॉलिक हेल्थ पर फोकस

NHS Health Check के अनुसार 40 वर्ष के बाद हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी रोग और टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ने लगता है। इस उम्र में जरूरी जांचों में शामिल हैं:

  • ब्लड प्रेशर
  • कोलेस्ट्रॉल टेस्ट
  • ब्लड शुगर (HbA1c)
  • हृदय रोग जोखिम मूल्यांकन
  • वजन और कमर की माप
  • आंखों की जांच (जरूरत अनुसार)

यही वह उम्र है जब कई लोगों में हाई BP और हाई कोलेस्ट्रॉल पहली बार सामने आता है।

50 से 59 साल: कैंसर स्क्रीनिंग की अहमियत बढ़ती है

50 साल के बाद नियमित हेल्थ चेकअप और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

  • कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग
  • ब्लड प्रेशर और शुगर जांच
  • कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल
  • महिलाओं के लिए मैमोग्राफी (डॉक्टर की सलाह अनुसार)
  • सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग
  • पुरुषों और महिलाओं दोनों में हड्डियों के स्वास्थ्य का आकलन

इस उम्र में कैंसर स्क्रीनिंग कई मामलों में जीवन बचाने वाली साबित हो सकती है।

60 साल और उससे आगे: स्वतंत्र और स्वस्थ जीवन के लिए

60 साल के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य सिर्फ बीमारी पकड़ना नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना भी होता है। इस उम्र में ध्यान दें:

  • ब्लड प्रेशर
  • डायबिटीज जांच

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  • कोलेस्ट्रॉल
  • हड्डियों की घनत्व जांच (Bone Density Test)
  • दृष्टि और सुनने की क्षमता की जांच
  • कैंसर स्क्रीनिंग (डॉक्टर की सलाह के अनुसार)
  • गिरने के जोखिम और मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

14 Jun 2026 03:13 pm

Hindi News / Health / NHS और USPSTF की गाइडलाइन: 20 से 60 साल तक किस उम्र में कौन-सा हेल्थ टेस्ट है सबसे जरूरी? जानिए

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