NHS और USPSTF की गाइडलाइन: 20 से 60 साल तक किस उम्र में कौन-सा हेल्थ टेस्ट है सबसे जरूरी? जानिए

हेल्थ टेस्ट को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Health Screening by Age: अक्सर लोग तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब कोई बीमारी या लक्षण सामने आ जाता है। लेकिन कई गंभीर बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और कुछ तरह के कैंसर शुरुआती चरण में कोई संकेत नहीं देते। यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ नियमित हेल्थ स्क्रीनिंग पर जोर देते हैं।
MedlinePlus, NHS और U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) की गाइडलाइन बताती हैं कि अलग-अलग उम्र में अलग तरह के हेल्थ टेस्ट जरूरी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि 20 से 60 साल तक किन जांचों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
इस उम्र में ज्यादातर लोग खुद को पूरी तरह स्वस्थ मानते हैं, लेकिन यही समय है जब भविष्य की बीमारियों को रोकने की शुरुआत की जा सकती है।
30 की उम्र के बाद जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का खतरा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। इस उम्र में इन जांचों पर ध्यान देना चाहिए:
अगर परिवार में हार्ट डिजीज या डायबिटीज का इतिहास है, तो डॉक्टर जल्दी जांच की सलाह दे सकते हैं।
NHS Health Check के अनुसार 40 वर्ष के बाद हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी रोग और टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ने लगता है। इस उम्र में जरूरी जांचों में शामिल हैं:
यही वह उम्र है जब कई लोगों में हाई BP और हाई कोलेस्ट्रॉल पहली बार सामने आता है।
50 साल के बाद नियमित हेल्थ चेकअप और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
इस उम्र में कैंसर स्क्रीनिंग कई मामलों में जीवन बचाने वाली साबित हो सकती है।
60 साल के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य सिर्फ बीमारी पकड़ना नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना भी होता है। इस उम्र में ध्यान दें:
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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