Lower Blood Pressure : लाइफस्टाइल के 10 बदलाव कर सकते हैं High BP को कंट्रोल, जानिए क्या हैं नई गाइडलाइन्स

दिन में एक ड्रिंक भी आपके शरीर के लिए कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं लाती। बल्कि इसे कभी-कभार ही पीने की कोशिश करें। नए दिशानिर्देश अब बेहतर ब्लड प्रेशर नियंत्रण (Lower Blood Pressure) के लिए शराब से पूरी तरह परहेज करने या महिलाओं के लिए कम से कम एक ड्रिंक और पुरुषों के लिए दो ड्रिंक तक सीमित रखने की सलाह देते हैं। शराब शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर और तनाव प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करके ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है।