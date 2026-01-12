12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Svalbard Island: यहां मुर्दे कभी सड़ते नहीं… एक ऐसा रहस्यमयी द्वीप जहां मौत पर लगा है बैन, घर से निकलते ही चाहिए बंदूक

Svalbard Island: क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां मरना और बच्चा पैदा करना गैरकानूनी है? जानिए नॉर्वे के 'स्वालबार्ड' द्वीप की रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया के बारे में, जहां लोग सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर चलते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 12, 2026

Why is it illegal to die in Longyearbyen, Doomsday Seed Vault

World Mysterious Place Svalbard Island | (फोटो सोर्स- Freepik)

Svalbard Island: कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां न तो कोई बच्चा जन्म लेता है और न ही किसी की अंतिम संस्कार(Funeral) किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप घर से बाहर निकलें तो हाथ में लोडेड राइफल होना बहुत जरूरी है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है 'स्वालबार्ड' (Svalbard Island) द्वीप की। नॉर्थ पोल से केवल 1300 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक ट्रैवल इंफ्लुएंसर ने यहां के चौंकाने वाला एक्सपीरियंस शेयर किए है। आइए जानते हैं आखिर इस अजीबोगरीब जगह के पीछे का असली सच क्या है?

यहां मरना 'मना' क्यों है?

स्वालबार्ड के मुख्य शहर लॉन्गइयरब्येन (Longyearbyen) में 1950 से ही दफनाने पर रोक है। इसके पीछे की वजह यहां साल भर कड़ाके की ठंड रहती है और जमीन 'परमाफ्रॉस्ट' (हमेशा जमी रहने वाली बर्फ) की स्थिति में होती है। इस कड़ाके की ठंड के कारण शव सड़ते नहीं हैं। सालों पुराने शवों में आज भी वायरस और बैक्टीरिया जिंदा पाए गए हैं, जो बिमारी फैला सकते हैं। इसलिए, यदि कोई इंसान गंभीर रूप से बीमार होता है, तो उसे हवाई जहाज से मुख्य नॉर्वे भेज दिया जाता ह

​जन्म लेने के लिए भी छोड़ना पड़ता है द्वीप

हैरानी की बात यह है कि यहां बच्चे को जन्म देने की भी परमिशन नहीं है। असल में, बहुत ज्यादै दुर्गम एरिया होने की वजह से यहां कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इमरजेंसी की स्थिति में मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले ही नॉर्वे भेज दिया जाता है।

​बंदूक लेकर चलना क्यों है मजबूरी?

इस द्वीप की आबादी करीब 2500 है, लेकिन यहां इंसानों से ज्यादा पोलर बियर रहते हैं। शहर के सुरक्षित एरिया से बाहर कदम रखते ही राइफल साथ रखना कानूनी रूप से जरूरी है। यह हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ- डिफेंस के लिए जरूरी है।

​बिना वीजा के मिल सकती है एंट्री

स्वालबार्ड की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया का इकलौता 'वीजा फ्री जोन' है। 1920 की स्वालबार्ड संधि के कारण भारत सहित कई देशों के लोग यहां बिना किसी इमिग्रेशन प्रोसेस के रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि, आपके पास रहने का इंतजाम और रोजगार हो।

​कयामत से बचाने वाला सीड वॉल्ट

यहीं पर दुनिया का फेमस 'ग्लोबल सीड वॉल्ट' भी है। इसे 'डूम्सडे वॉल्ट' (Doomsday Vault) भी कहा जाता है। इसमें दुनिया भर की फसलों के बीज सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि किसी वैश्विक आपदा या युद्ध की स्थिति में लोगों के लिए खेती को दोबारा शुरू किया जा सकें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया व सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। इसके तथ्यों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए पाठक अपनी समझ से सत्यापन करें।

ये भी पढ़ें

Lohri Outfit Ideas: लोहड़ी की महफिल लूट लेंगे ये 5 खूबसूरत सूट, फायर वाइब्स के साथ आपका लुक लगेगा सबसे रॉयल
लाइफस्टाइल
Traditional Lohri festive look, Lohri party wear suit 2026, Traditional Punjabi Look for Lohri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

12 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / Svalbard Island: यहां मुर्दे कभी सड़ते नहीं… एक ऐसा रहस्यमयी द्वीप जहां मौत पर लगा है बैन, घर से निकलते ही चाहिए बंदूक

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Swami Vivekananda Jayanti Quotes: सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, संकल्प चाहिए… निराशा में भी उम्मीद जगा देंगे स्वामी विवेकानंद के ये विचार

Indian monk Swami Vivekananda, Swami Vivekananda inspiration for students and youth, Swami Vivekananda quotes, Motivational thoughts of Swami Vivekananda
लाइफस्टाइल

शादी हो या पार्टी... आपके चेहरे का नूर बढ़ा देंगे ये 5 स्पार्कल लिपस्टिक शेड्स, देखें लिस्ट

Top glitter lipstick shades, Glamorous glitter lipstick range
लाइफस्टाइल

पुरानी ड्रेस छोड़ें, इस बार ट्राई करें 'रोजफायर' और 'रीगल ग्रीन' शेड्स, देखें बेस्ट लोहड़ी लुक की लिस्ट

Traditional Lohri festive look, Lohri party wear suit 2026, Traditional Punjabi Look for Lohri
लाइफस्टाइल

तेज चलने वाले लोग कैसे होते हैं? साइंस ने बताए चौंकाने वाले पर्सनैलिटी संकेत

Walking Pace and Mindset, Fast Walker Study, Conscientiousness and Walking,
लाइफस्टाइल

White Rann of Kutch: भारत में यहां बसती है ‘सपनों की दुनिया’! एक बार देख लिया तो वापस आने का मन नहीं करेगा

White Rann of Kutch
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.