Svalbard Island: यहां मुर्दे कभी सड़ते नहीं… एक ऐसा रहस्यमयी द्वीप जहां मौत पर लगा है बैन, घर से निकलते ही चाहिए बंदूक

Svalbard Island: कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां न तो कोई बच्चा जन्म लेता है और न ही किसी की अंतिम संस्कार(Funeral) किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप घर से बाहर निकलें तो हाथ में लोडेड राइफल होना बहुत जरूरी है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है 'स्वालबार्ड' (Svalbard Island) द्वीप की। नॉर्थ पोल से केवल 1300 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक ट्रैवल इंफ्लुएंसर ने यहां के चौंकाने वाला एक्सपीरियंस शेयर किए है। आइए जानते हैं आखिर इस अजीबोगरीब जगह के पीछे का असली सच क्या है?