Top 10 Most Expensive Cities : दुनिया के 10 सबसे महंगे शहर, यहां रहने के लिए चाहिए अरबों की कमाई!

10 Most Expensive Cities in the World: अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन-सा है, तो आपके दिमाग में जवाब सिर्फ किराया और खाने-पीने के खर्च से जुड़ा सबसे महंगा शहर लगता होगा उसका नाम आएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे महंगा शहर कौन सा है, इसका पता रोजाना के जरूरी खर्च से नहीं बल्कि लग्जरी लाइफ की, यानी पॉश इलाके में घर, प्राइवेट स्कूल, डिजाइनर ब्रांड्स, फाइव स्टार डाइनिंग और एक्सक्लूसिव क्लब्स में होने वाले खर्च से लगाया जाता है। हाल ही में Julius Baer ने एक रिपोर्ट शेयर की है, ये वो शहर हैं जहां शाही अंदाज में जिंदगी जीना सबसे ज्यादा महंगा है।

आइए, आज की स्टोरी में जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से शहर हैं जहां लग्जरी लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा महंगी है। आज की स्टोरी में हम आपको टॉप 10 ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे, जहां घर, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल और फाइव स्टार डाइनिंग जैसी चीजों पर खर्च बहुत ज्यादा होता है।