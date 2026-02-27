Pet Safe Holi Colors: इस होली अपने पालतू जानवर को भी लगाएं रंग, बस सही कलर का करें यूज

Pet Safe Holi Colors: होली का त्योहार रंग, मस्ती और खुशियों से भरा होता है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं, लेकिन जिन घरों में पेट्स होते हैं वहां उन्हें रंगों से बचाने की चिंता भी रहती है। आजकल केमिकल रंगों से होने वाली स्किन एलर्जी और आंखों में जलन की शिकायतें आम हैं। ये रंग जानवरों के लिए सेफ भी नहीं होते हैं। यही वजह है कि लोग अब ऑर्गेनिक रंगों की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपके पालतू जानवरों के लिए सेफ माने जाते हैं। जानिए आप अपने पेट्स के साथ बिना किसी टेंशन के सुरक्षित होली कैसे मना सकते हैं।