27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Pet Safe Holi Colors: इस होली अपने पालतू जानवर को भी लगाएं रंग, बस सही कलर का करें यूज

Pet Safe Holi Colors: होली पर ऑर्गेनिक कलर पेट्स के लिए सेफ है? जानिए केमिकल और नैचुरल रंगों का फर्क, पेट सेफ होली टिप्स और जरूरी सावधानियां।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 27, 2026

ऑर्गेनिक होली कलर्स फॉर पेट्स

MAKE ORGANIC HOLI COLOR FOR PETS (source: gemini)

Pet Safe Holi Colors: होली का त्योहार रंग, मस्ती और खुशियों से भरा होता है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं, लेकिन जिन घरों में पेट्स होते हैं वहां उन्हें रंगों से बचाने की चिंता भी रहती है। आजकल केमिकल रंगों से होने वाली स्किन एलर्जी और आंखों में जलन की शिकायतें आम हैं। ये रंग जानवरों के लिए सेफ भी नहीं होते हैं। यही वजह है कि लोग अब ऑर्गेनिक रंगों की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपके पालतू जानवरों के लिए सेफ माने जाते हैं। जानिए आप अपने पेट्स के साथ बिना किसी टेंशन के सुरक्षित होली कैसे मना सकते हैं।

केमिकल रंग क्यों खतरनाक?

बाजार में मिलने वाले सस्ते रंगों में कई बार आर्टिफिशियल पिगमेंट और केमिकल मिले होते हैं। जब ये रंग जानवरों के शरीर पर लगते हैं तो वे बाद में खुद को चाटते हैं और रंग उनके पेट में चला जाता है। इससे उनको बीमारियां हो सकती हैं। कई मामलों में सांस लेने में दिक्कत भी देखी गई है। इसलिए केमिकल रंगों से पालतू जानवरों को दूर रखना ही बेहतर है।

कौन से रंग पेट्स के लिए बेस्ट है?

अगर आप अपने पेट्स के साथ होली का मजा लेना चाहते हैं, तो बाहर के रंगों के बजाय घर की किचन से बने रंगों का इस्तेमाल करें। आप बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर सुरक्षित पीला गुलाल तैयार कर सकते हैं, या फिर चुकंदर को पानी में उबालकर गुलाबी रंग बना सकते हैं। इसके अलावा, गेंदे के फूलों को सुखाकर या ताजी पालक का रस निकालकर भी नेचुरल कलर बना सकते हैं। ध्यान रखें कि पेट्स की आंखों और नाक में कलर न जाए।

क्या ऑर्गेनिक रंग पूरी तरह सुरक्षित?

ऑर्गेनिक कलर आमतौर पर प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं और इनमें केमिकल्स नहीं होते। अगर ये सही तरीके से तैयार किए गए हों और इनमें कोई सिंथेटिक मिलावट न हो, तो ये जानवरों के लिए कुछ हद तक सुरक्षित माने जाते हैं। फिर भी जरूरी है कि आप ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल न करें। होली के बाद उन्हें रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से पेट-शैम्पू से ही साफ करें।

होली पर जानवरों को सेफ रखने के टिप्स

अगर आप होली खेल रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपके पेट्स रंगों से दूर रहें। उन्हें घर के अंदर सुरक्षित जगह पर रखें। अगर गलती से उन पर रंग लग जाए तो तुरंत गुनगुने पानी से साफ कर दें। उनकी आंख, कान और मुंह में रंग जाने से बचाएं। किसी भी तरह की खुजली, सुस्ती दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Gulal Gota Kya Hota Hai: न पानी की बर्बादी, न केमिकल का डर, इस बार ट्राई करें जयपुर का यह स्पेशल गुलाल
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

27 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Lifestyle News / Pet Safe Holi Colors: इस होली अपने पालतू जानवर को भी लगाएं रंग, बस सही कलर का करें यूज

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

विजय देवरकोंडा की पत्नी रश्मिका मंदाना जैसा चाहिए ब्राइडल ग्लो, तो फॉलो करें एक्ट्रेस का सीक्रेट स्किनकेयर रूटीन

Rashmika Mandanna
लाइफस्टाइल

Rinku Singh Father : “पापा मेरी जान…” इमोशनल कर रही रिंकू सिंह की ये बातें… 5 Photos में देखिए पिता-पुत्र का प्यार

rinku singh father, rinku singh father news, rinku singh father age, rinku singh father photos,
लाइफस्टाइल

Good Morning Wishes and Images: माता संतोषी की कृपा और लक्ष्मी जी का साथ, अपनों को भेजें ये खास गुड मॉर्निंग मैसेज

लाइफस्टाइल

Chandra Shekhar Azad Punyatithi 2026 : आज है चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि, इन प्रेरक कोट्स, मैसेज और फोटो से दें श्रद्धांजलि

Chandra Shekhar Azad | image credit- x.com
लाइफस्टाइल

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary पर यहां दिए गए 50+ कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और Whatsapp पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि 

chandra shekhar azad
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.