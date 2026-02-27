27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Chandra Shekhar Azad Punyatithi 2026 : आज है चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि, इन प्रेरक कोट्स, मैसेज और फोटो से दें श्रद्धांजलि

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary 2026 Messages, Quotes, Captions and Images: आज के इस लेख में हम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के प्रेरक कोट्स के साथ-साथ संदेश, कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर कर या पोस्ट कर Chandra Shekhar Azad Death Anniversary पर श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

भारत

Feb 27, 2026

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary 2026 Messages, Quotes, Captions and Images: भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने कम उम्र से ही देशभक्ति की राह अपनाई और अपनी पूरी जिंदगी ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दी। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने उस समय कई युवाओं को प्रेरित किया और भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 1931 में इलाहाबाद के एल्फेड पार्क में अंग्रेजों के सामने अकेले लोहा लेने के बाद उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता, निडरता और देशभक्ति की भावना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए आज, 27 फरवरी 2026 को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें लोग याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के प्रेरक कोट्स के साथ-साथ संदेश, कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर कर या पोस्ट कर श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

चंद्रशेखर आजाद पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में संदेश (Messages in Hindi And English to Pay Tribute to Chandra Shekhar Azad)

  • हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनका साहस और देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
  • चंद्रशेखर आजाद ने हमें यह सिखाया कि देश के लिए निडर होकर लड़ना ही सच्चा बलिदान है।
  • वीर चंद्रशेखर आजाद की वीरता और देशभक्ति को सलाम। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है।
  • आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाई। उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर नमन।
  • चंद्रशेखर आजाद का अदम्य साहस और देशभक्ति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। उन्हें श्रद्धांजलि।
  • Paying tribute to the great freedom fighter Chandra Shekhar Azad on his death anniversary. His courage and patriotism will always inspire us.
  • Chandra Shekhar Azad taught us that true sacrifice is to fight fearlessly for the nation. Remembering him today.
  • Saluting the bravery and patriotism of Veer Chandra Shekhar Azad. Proud to honor him on his death anniversary.
  • Azad laid down his life for the motherland, giving us freedom. Paying homage to him today.
  • The indomitable courage and patriotism of Chandra Shekhar Azad will always live in our hearts. Tribute to him.

चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में कैप्शन (Caption in Hindi And English to Pay Tribute to Chandra Shekhar Azad)

  • वीरता और देशभक्ति की मिसाल चंद्रशेखर आजाद को हमारी श्रद्धांजलि।
  • मातृभूमि के लिए निडरता की पहचान चंद्रशेखर आजाद को हमारी श्रद्धांजलि।
  • आजाद का साहस हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
  • स्वतंत्रता का प्रतीक, वीर चंद्रशेखर आजाद को नमन।
  • Saluting the fearless spirit of Chandra Shekhar Azad.
  • Remembering the hero who gave everything for his motherland.
  • Azad’s courage continues to inspire generations.
  • Paying tribute to the symbol of bravery and patriotism, Chandra Shekhar Azad.
  • Honoring the fearless freedom fighter who laid down his life for India.

चंद्रशेखर आजाद फोटो पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए (Tribute Photo to Chandra Shekhar Azad on His Death Anniversary)

चंद्रशेखर आजाद के कोट्स (Chandra Shekhar Azad’s Quotes)

  • "मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है.."
  • "जब तक मेरी रगों में खून का एक भी कतरा बाकी है, तब तक मैं भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लड़ता रहूंगा.."
  • "किसी के अत्याचार को सहन करने से अच्छा है कि, उसका डटकर हिम्मत से सामना किया जाए.."
  • "जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं.."
  • "नहीं चाहिए आजादी बिना शहादत के, ये जिंदगी तो कुर्बान हो मातृभूमि के लिए.."
  • "खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।"
  • "अगर आपके लहू में रोष नहीं है, तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है, ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के काम ना आए"
  • "यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है.."
  • "दुश्मन की गोलियों का, हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे"

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary पर यहां दिए गए 50+ कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और Whatsapp पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि 
chandra shekhar azad

राष्ट्रीय
