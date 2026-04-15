Sadhguru Quotes: गलतियां अब बोझ नहीं, बनेंगी सीढ़ी: जानें सद्गुरु का ‘सक्सेस मंत्र’

सद्गुरु का कहना है कि “जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अपने बीते हुए कर्मों और घटनाओं से सीख लें और आगे उस गलती को कभी ना दोहराएं। तभी लाइफ में सफल बनेंगे।” उनका यह विचार हमें आईना दिखाता है कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि इंसान के अपने अनुभवों से भी होता है। दरअसल, अक्सर लोग अपनी नाकामियों को किस्मत का खेल मानकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं और उन्हीं गलत रास्तों पर बार-बार चलते रहते हैं।