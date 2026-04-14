Jaya Kishori Quotes: लाइफ में सुकून चाहिए? तो जया किशोरी के इस विचार से जानें खुद को खुश रखने का सबसे आसान तरीका

अपनी लाइफ में जया किशोरी जी के इस नजरिए को अपनाना बहुत आसान है, बस आपको अपनी सोच का तरीका बदलना होगा। दूसरों से मुकाबला करने के बजाय आप यह देखें कि वे कल कहां थे और आज उन्होंने कितनी तरक्की की है, क्योंकि असली मुकाबला हमेशा खुद से होना चाहिए। साथ ही, इंटरनेट पर जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, इसलिए दूसरों की फोटो या वीडियो देखकर लोग अपनी दिमागी शांति खराब न करें। लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं वे इंसान को मजबूत बनाती हैं, इसलिए अपनी उन छोटी-छोटी जीतों की खुशी मनाएं जो कड़ी मेहनत से मिली हैं। अगर कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो उससे जलने के बजाय लोग यह सीखने की कोशिश करें कि वे अपनी फील्ड में और बेहतर कैसे बन सकते हैं।