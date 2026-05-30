लिट्टी-चोखा बनाने से लेकर ट्रैक्टर चलाना भी जानते हैं तेज प्रताप यादव! राजनीति और व्लॉग्गिंग के बाद अब टीवी पर आएंगे नजर

Tej Pratap Yadav Lifestyle: ज्यादातर लोग तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति के चलते जानते हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर इनके व्लॉग्स को यूजर्स खूब पसंद करते हैं। दरअसल, तेज प्रताप यादव के यूट्यूब के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर कई चैनल्स हैं, जिन पर वे आए दिन वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब राजनीति और सोशल मीडिया के साथ जल्द ही तेज प्रताप यादव टेलीविजन पर आने वाले भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में दिखने वाले हैं। आइए, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में विस्तार से जानते हैं-