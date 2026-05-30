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लिट्टी-चोखा बनाने से लेकर ट्रैक्टर चलाना भी जानते हैं तेज प्रताप यादव! राजनीति और व्लॉग्गिंग के बाद अब टीवी पर आएंगे नजर

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो और फोटो शेयर कर अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। जिसे यूजर्स भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, नेता होने के बावजूद अपनी पर्सनल जिंदगी में कैसे हैं तेज प्रताप यादव।

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भारत

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Priyambada yadav

May 30, 2026

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप यादव| image credit youtube and instagram- TYVLOG

Tej Pratap Yadav Lifestyle: ज्यादातर लोग तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति के चलते जानते हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर इनके व्लॉग्स को यूजर्स खूब पसंद करते हैं। दरअसल, तेज प्रताप यादव के यूट्यूब के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर कई चैनल्स हैं, जिन पर वे आए दिन वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब राजनीति और सोशल मीडिया के साथ जल्द ही तेज प्रताप यादव टेलीविजन पर आने वाले भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में दिखने वाले हैं। आइए, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में विस्तार से जानते हैं-

आज भी जाते हैं अपने गांव (Tej Pratap Yadav Village)

तेज प्रताप यादव का गांव से नाता आज भी बरकरार है। राजनीति और कंटेंट बनाने की व्यस्तता के बाद भी समय निकालकर बिहार के गोपालगंज जिले में पड़ने वाले अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाते हैं। वहां पर बिल्कुल एक आम आदमी की तरह लोगों से मिलते-जुलते हैं। जिसका पता उनके व्लॉग से लगाया जा सकता है।

देसी स्टाइल में बनाते हैं लिट्टी चोखा (Tej Pratap Yadav Recipe)

तेज प्रताप यादव की सादगी का पता आप उनके लिट्टी चोखा बनाने वाले व्लॉग से लगा सकते हैं। वे एकदम देसी स्टाइल में लिट्टी को गोबर से बने उपले (जिसे स्थानीय भाषा में कंडे या गोसे भी कहा जाता है) पर बनाते हैं।

फिटनेस का भी रखते हैं ख्याल (Tej Pratap Yadav Fitness)

आज के समय में जहां लोग महंगे जिम में जाना पसंद करते हैं, वहीं तेज प्रताप यादव योग करना पसंद करते हैं। इसका एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर कैप्शन में लिखा, "हर सुबह कपालभाती करो, स्वास्थ्य को मजबूत बनाओ।" इस तरह वे लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

मॉडर्न के साथ-साथ धार्मिक भी हैं तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav Lifestyle)

तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया को देखकर उनके धार्मिक होने का साफ पता चलता है। तेज प्रताप यादव का एक और चैनल है, जिस पर वे धर्म से जुड़ी बातें शेयर करते रहते हैं। वहीं, वे अपने चैनल पर त्योहार का महत्व, उसका इतिहास और पारंपरिक रेसिपी भी शेयर करते नजर आते हैं, जिसका अंदाजा आप सतुआनी पर शेयर की गई उनकी सत्तू बनाने की रेसिपी से लगा सकते हैं।

स्पोर्ट्स बाइक से लेकर ट्रैक्टर चलाते हैं तेज प्रताप (Tej Pratap Yadav Vehicle)

रैलियों में महंगी गाड़ियों, हेलीकॉप्टर और पर्सनल लाइफ में बाइक चलाने वाले तेज प्रताप यादव को देखकर आपको हैरानी होगी कि उन्हें ट्रैक्टर चलाना भी आता है।

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Updated on:

30 May 2026 11:22 am

Published on:

30 May 2026 11:19 am

Hindi News / Lifestyle News / लिट्टी-चोखा बनाने से लेकर ट्रैक्टर चलाना भी जानते हैं तेज प्रताप यादव! राजनीति और व्लॉग्गिंग के बाद अब टीवी पर आएंगे नजर

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