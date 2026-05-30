Akshara Singh ने बनाया बिना बेसन के 10 मिनट में ढोकला, आप भी बनाना चाहते हैं तो जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Akshara Singh Bread Dhokla: अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में भोजपुरी गायिका और अभिनेत्री अक्षरा सिंह का गाना 'घिस घिस घिस' है, जिसकी वजह से इन दिनों एक्ट्रेस सुर्खियों में छाई हुई हैं। फिल्मों के अलावा अभिनेत्री अपने यूट्यूब चैनल आए दिन ब्लॉग के साथ कोई न कोई खास डिश की रेसिपी शेयर करती रहती हैं। आज की इस स्टोरी में हम अभिनेत्री द्वारा शेयर की गई गुजरात की फेमस डिश ढोकले की बिना बेसन वाली रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं।