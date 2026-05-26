रणवीर सिंह की तरह Dhokla खाने के शौकीन हैं, तो घर पर बनाएं शेफ रणवीर बराड़ स्टाइल में ढोकला! 

Ranveer Singh Favorite Food: अभिनेता रणवीर सिंह अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी सुर्खियों में बने रहते हैं। अभिनेता से जब भी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब बड़े बेबाकी से देते हैं। ऐसे ही मार्च 2022 में अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' (AMA) सेशन किया, जिसमें उन्होंने अपने पसंदीदा खाने के बारे में पूछने पर ढोकला को फेवरेट फूड बताया था। ऐसे में अगर अभिनेता की तरह आप भी ढोकला के फैन हैं, तो आप यहां शेफ रणवीर बराड़ द्वारा शेयर रेसिपी को फॉलो कर गुजरात का फेमस ढोकला बना सकते हैं।