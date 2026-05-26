Nautapa 2026 : गर्मी से होने वाली थकान और तनाव को कम कर सकते हैं ये 5 योगासन, योग गुरु से समझिए पूरी बात

Yoga For Summer: नौतपा साल का सबसे गर्म समय माना जाता है। इस दौरान चलने वाली गर्म हवाओं, तेज धूप और बढ़ते तापमान के चलते शरीर में पानी की कमी, थकान, बेचैनी और ऊर्जा में कमी महसूस होने लगती है। ऐसे समय में योग एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो गर्मियों में शरीर को शांत, ठंडा और तरोताजा रखने में मदद करती है। कुछ खास प्राणायाम, मुद्रा और योगासन शरीर में बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, हाइड्रेशन और मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं।