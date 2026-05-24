श्रीमद्भगवद गीता से सीखें मुश्किल समय में मन को कैसे रखें शांत?

Bhagavad Gita Motivational Thoughts: जीवन में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन ऐसे दौर में मन को शांत और मजबूत बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने ऐसे कई उपदेश दिए हैं, जो व्यक्ति को निराशा और तनाव से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं। गीता के अनुसार, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए कठिन समय में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है। भगवान कृष्ण का यह ज्ञान आज भी लोगों को मानसिक शांति और आत्मबल पाने का मार्ग दिखाता है।