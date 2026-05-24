Premanand Ji Maharaj Quotes: भगवान नहीं अपने ‘लाला’ हैं श्री कृष्ण, जानें कर्म और भाग्य का यह दिव्य रहस्य

Premanand ji Maharaj Suvichar : श्री कृष्ण को भगवान मानकर दूर क्यों रखना, जब वो हमारे अपने 'लाला' बन सकते हैं? परम पूज्य संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सत्संग (Premanand Ji Maharaj Ke Pravachan) का सार जीव का ईश्वर से सीधा और आत्मीय संबंध जोड़ना है। इस विशेष लेख में हम महाराज श्री के उन दिव्य सुविचारों (Premanand Ji Maharaj Suvichar) को समेटकर लाए हैं, जो हमारी सोच और भक्ति की दिशा बदल देते हैं। ब्रज रस की अनन्य अनुभूति से लेकर कर्म, चिंतन और भाग्य बदलने के सामर्थ्य तक महाराज श्री के ये वचन जीवन की हर उलझन सुलझा देंगे।