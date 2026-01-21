21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? प्रेमानंद जी ने बताया फिर भगवान भी नहीं करते माफ!

Premanand ji Maharaj Pravachan: प्रेमानंद महाराज ने दुनिया के सबसे बड़े पाप के बारे में बताया है। इस लेख में समझिए वह सबसे बड़ा पाप क्या है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 21, 2026

Premanand ji Maharaj Pravachan: प्रेमानंद जी से समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है। (PC: AI)

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan in Hindi: प्रेमानंद जी महाराज ने अपने हाल ही के प्रवचन में सबसे बड़े पाप के बारे में बताया है। प्रेमानंद महाराज ने समझाया कि ये ऐसा पाप , जिसे भगवान स्वयं भी माफ नहीं करते। ऐसे में हमें, इस महापाप के बारे में जानकर इससे बचना चाहिए।

सबसे बड़ा पाप क्या है? What is the biggest Sin in World?

प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा पाप है, जिसकी कभी माफी नहीं मिलती और वो है भगवद भक्त का द्रोह। यानी किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करना, उसे कष्ट देना या उसके प्रति शत्रुता रखना जो भगवान की भक्ति में लीन है। महाराज श्री (Premananad ji Maharaj) के अनुसार भक्तों का अपमान करना और उन्हें कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है। भगवान खुद का अपमान तो सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अनादर उन्हें कभी स्वीकार नहीं होता। ऐसा करने वाले को अपने पाप की सजा जरूर मिलती है, क्योंकि यह अक्षम्य (माफी योग्य नहीं) पाप है।

भक्तों का द्रोह कब होता है?

प्रभु के भक्त का द्रोह तब होता है, जब कोई उसके लिए मन में द्वेष, शत्रुता या बुरी नीयत रखता हो। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भक्तों को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाने की योजना बनाता है, तो वह द्रोह की श्रेणी में आता है। शास्त्रों के अनुसार, भक्त का द्रोह करने वाले व्यक्ति को कठोर आध्यात्मिक परिणाम यानी सजा भुगतनी पड़ती है। साथ ही उसकी भक्ति और पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं।

भक्त द्रोह के पाप से कैसे बचें? | How to Avoid Sin of Betrayal of a Devotee?

क्षमा भाव: यदि किसी के प्रति मन में कड़वाहट है, तो कारण की समीक्षा (Review) करें और उसे तुरंत माफ कर दें।
आत्म-मंथन: यह समझें, द्रोह करने से सामने वाले का कम और आपका आध्यात्मिक नुकसान ज्यादा होता है।
संवाद का मार्ग: किसी भी विवाद को मन में पालने के बजाय बातचीत और शांति से सुलझाना बेहतर होता है।

ये भी पढ़ें

Premanand Maharaj​: आपका बच्चा भी दिनभर देखता है मोबाइल? प्रेमानंद जी की ये बात सुन आज से ही छोड़ देगा फोन!
धर्म और अध्यात्म
Premanand ji Maharaj Latest Pravachan In Hindi

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 11:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? प्रेमानंद जी ने बताया फिर भगवान भी नहीं करते माफ!

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

गरुड़ पुराण के अनुसार इन लोगों को भूलकर भी नहीं जाना चाहिए श्मशान घाट

Garuda Purana funeral rules
धर्म और अध्यात्म

बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026: कौन-से रंग पहनें, क्या भोग लगाएं, जानिए पूरी पूजा विधि

Basant Panchami Puja Muhurat 2026
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Panchang 21 January 2026: आज का पंचांग : तृतीया तिथि, राजयोग और गौरी तृतीया व्रत का शुभ संयोग

Aaj Ka Panchang 21 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Braj Holi 2026 Dates: ब्रज की होली का पूरा कैलेंडर: लड्डू से लठ्ठमार होली तक, यहां जानें हर तारीख

Braj Holi 2026 Dates
त्योहार

Gupt Navratri Day 3 : गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन: मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा से दूर होंगे सारे कष्ट, जानें शुभ मुहूर्त

Gupt Navratri Day 3
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.