दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? प्रेमानंद जी ने बताया फिर भगवान भी नहीं करते माफ!

प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा पाप है, जिसकी कभी माफी नहीं मिलती और वो है भगवद भक्त का द्रोह। यानी किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करना, उसे कष्ट देना या उसके प्रति शत्रुता रखना जो भगवान की भक्ति में लीन है। महाराज श्री (Premananad ji Maharaj) के अनुसार भक्तों का अपमान करना और उन्हें कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है। भगवान खुद का अपमान तो सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अनादर उन्हें कभी स्वीकार नहीं होता। ऐसा करने वाले को अपने पाप की सजा जरूर मिलती है, क्योंकि यह अक्षम्य (माफी योग्य नहीं) पाप है।