Premanand Maharaj​: आपका बच्चा भी दिनभर देखता है मोबाइल? प्रेमानंद जी की ये बात सुन आज से ही छोड़ देगा फोन!

प्रेमानंद महाराज जी ने राजनीति के तनाव और टकराव को दूर करने के लिए 'नाम-जप' और 'धैर्य' का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि, क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। वहीं, आध्यात्मिक अनुशासन व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर (तटस्थ) रखता है। महाराज जी की ये नसीहत हर उस युवा के लिए है, जो करियर और चरित्र के बीच बैलेंस बनाना चाहता है। यह हमेशा ध्यान रखें, व्यवसाय चाहे जो भी हो, भक्ति और चरित्र ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।