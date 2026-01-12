प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचा शराब कारोबारी का बेटा, महाराज श्री ने खोल दी आंखें!

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के अध्यक्ष आर्यन मान के साथ उनका संवाद सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग महाराज श्री के जवाब को दिलचस्पी से सुनकर प्रतिक्रियांएं दे रहे हैं। दरअसल, आर्यन मान ऐसे परिवार से आते हैं, जिनका हरियाणा में शराब का बड़ा कारोबार है। जब एक युवा नेता, जिसका आधार ही ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हो, संत के सामने खड़ा होता है, तो समाज की नजरें अक्सर विरोधाभासों पर टिकी होती हैं। महाराज श्री ने आर्यन मान से कहा, "आपका परिवार शराब व्यापारी है, पर आप खुद को इन व्यसनों से दूर रखें। राजनीति साफ-सुथरी छवि के साथ होनी चाहिए। चरित्र, धैर्य, अनुशासन और जरूरतमंदों की मदद ही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए।