प्रेमानंद जी ने DUSU अध्यक्ष को दी बड़ी नसीहत, बोले: “आपका परिवार शराब व्यापारी है,पर…”

प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक एक गंभीर, आनुवंशिक (जेनेटिक) बीमारी है, जिसमें उनकी दोनों किडनी में पानी की थैलीनुमा सिस्ट बन गई हैं, जिससे किडनी धीरे-धीरे फेल हो गई हैं और उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस (खून साफ करने की प्रक्रिया) पर निर्भर रहना पड़ता है, जो लगभग 18 सालों से चल रहा है। यह एक क्रोनिक स्थिति है जो उनके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने की किडनी की क्षमता को प्रभावित करती है, लेकिन वह इस गंभीर बीमारी के बावजूद अपने भक्तों को प्रवचन देते रहते हैं।