इसलिए नहीं मिलता है नामजप का फायदा, प्रेमानंद जी ने बताई वजह और समाधान

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि, लाखों जन्म के बाद मानव जन्म मिलता है। ऐसे में मुक्ति और परमात्मा को पाने के लिए, सबसे पहले हमें अपनी बुरी आदतों को दूर करना होगा। बिल्कुल विकार नहीं रहना चाहिए। भक्त का काम सिर्फ भगवत स्वरुप का स्मरण होना चाहिए। हमें परमात्मा को 24 घंटे याद करते रहना है। उन्हीं को श्रीकृष्ण, वाहेगुरु, परमात्मा और उन्हीं को भगवान कहते हैं। अलग-अलग भावों से अलग नामों का उच्चारण होता है। ज्ञानीजन ब्रह्म, योगीजन परमात्मा तो भक्तजन भगवान कहकर पुकारते हैं। जो गुरु साहब की महाकरुणा से आशीर्वाद प्राप्त हैं, वे उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं। वाहेगुरु भी वही परमात्मा है। कोई दूसरा नहीं।

तो हम ये प्रण ले लें, ये दृढ़ संकल्प ले लें कि वो एक ही है, बस उसके नाम अलग-अलग है। पर सब नामों में होता वही है। भाव उसी तक पहुंचते हैं। इस भाव से लगातार, नियमित और रोजाना नामजप करने से एक दिन भगवान की प्राप्ति संभव है।